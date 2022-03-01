Гноми в касках Другої світової: у мережі показали допит "спецназу" з ОРДЛО (відео)
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Окупанти на вигляд жалюгідні та убогі.
У соцмережах з’явилося відео, на якому українські військовослужбовці допитую полонених із ОРДЛО, які прийшли захоплювати Україну.
Українські десантники взяли їх у полон під Горлівкою.
Відео допиту публікує Obozrevatel у Telegram.
Зазначимо, що раніше цих військових провели колоною під охороною ЗСУ.
Також з’ясувалося, що окупанти кидають у бій непідготовлених мешканців тимчасово окупованих ОРДЛО.
Крім того, українські бійці територіальної оборони спіймали юного бурята, який заявив, що не стріляв на війні.
А у Полтавській області в полон потрапив російський загарбник, який у складі танкової колони намагався доїхати до Києва.
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