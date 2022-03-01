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Гноми в касках Другої світової: у мережі показали допит "спецназу" з ОРДЛО (відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Полонені
Полонені

Окупанти на вигляд жалюгідні та убогі.

У соцмережах з’явилося відео, на якому українські військовослужбовці допитую полонених із ОРДЛО, які прийшли захоплювати Україну.

Українські десантники взяли їх у полон під Горлівкою.

Відео допиту публікує Obozrevatel у Telegram.

Зазначимо, що раніше цих військових провели колоною під охороною ЗСУ.

Також з’ясувалося, що окупанти кидають у бій непідготовлених мешканців тимчасово окупованих ОРДЛО.

Крім того, українські бійці територіальної оборони спіймали юного бурята, який заявив, що не стріляв на війні.

А у Полтавській області в полон потрапив російський загарбник, який у складі танкової колони намагався доїхати до Києва.

Теги:
#Росія #Полонені #ЗСУ
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