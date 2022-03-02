"Орки бігли кінно-пішим способом": всю Миколаївщину вдалося відбити від окупантів

Цивільні громадяни голими руками зупиняли російських військових та забирали у них техніку.

На шостий день війни проти України російські окупанти намагалися загарбати Миколаївську область, однак їм нічого не вдалося. Наразі всі населені пункти області перебувають під контролем української армії.

Про такий стан справ станом на 21:10, 1 березня повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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"Я захоплений і пишаюся кожним! Наші люди перегородили шлях техніки. Голими руками зупиняли! У Баштанці та Снігурівці цивільні взяли у полон та роззброїли російських військових!", — написав мер Миколаєва.

Він додав, що окупанти бігли від людей "кінно-пішим способом", кидаючи при цьому свою техніку та навіть палили її.

Завдяки спільним зусиллям військових України та наших громадян всю область вдалося відбити від загарбників і наразі всі населені пункти Миколаївщині знаходяться під контролем України.

"Сьогодні ніч, коли у селах Миколаївської області з'явиться багато нової техніки", — додав Віталій Кім.

Додамо, що українська армія у боротьбі за Миколаївщину втратила один вертоліт, але обидва пілоти вижили. Попри це, нашим військовим вдалося здобути два трофеї — територіальна оборона Баштанки забрала в окупантів два бронетранспортери (БТР).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що десятки міст зустріли окупантів не хлібом-сіллю, як вони сподівалися, а кулями, боєм та банерами з вже крилатим висловом "Русский корабль, иди на х*й". Жорстку відсіч ворогам дали у Миколаєві, Рівному, Сумах, на Київщині та в інших куточках України.