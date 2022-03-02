Б'ють по дітях та жінках: в Житомирі снаряд окупантів влучив у пологовий будинок (відео)

Від ударної хвилі у пологовому будинку повибивало вікна та двері.

Для російських окупантів немає нічого святого, тому вони продовжують цинічно гатити ракетами по житлових масивах українських міст. Серйозних ударів зазнав Житомир, де снаряд прилетів у житлові будинки та пошкодив лікарню. Від вибуху постраждав і пологовий будинок.

Про це повідомляє Telegram-канал "Житомир 24".

Зазначається, що у приміщенні пологового будинку ударною хвилею повибивало скло на вікнах та дверях. Така ситуація спостерігається майже у всіх палатах на першому поверсі приміщення.

Жінок та новонароджений дітей персоналу пологового довелося евакуювати у підвал.

Варто зазначити, що ударна хвиля зачепила пологовий будинок на житловому масиві Богунія. Вже зараз відомо, що ворог гатив по Житомиру крилатими ракетами "Калібр", які були запущені з території Білорусі.

Додамо, що поруч з лікарнею, яку зачепило внаслідок вибуху, знаходиться 95-а окрема десантно-штурмова бригада. Ймовірно, що ворог прагнув поцілити саме у неї.

Лікарня, яка постраждала від вибуху у Житомирі, знаходиться на Богунії

Зазначимо, що удару було завдано і по житлових будинках у Житомирі. Як повідомляє ДСНС, станом на 00:45 2 березня підтверджена загибель 2-х осіб, 10 — отримали травми. Ще 12 осіб, з яких 6 дітей, рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків. Рятувальники продовжують розгрібати завали.

Раніше повідомлялося, що масованих ракетних ударів зазнав і Харків, окупанти вдарили по житлових будинках з ракетної артилерії. Крім того, по місту напередодні гатили зі стратегічного бомбардувальника.

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