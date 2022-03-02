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Окупанти завдали нових ударів по телевежах у ще двох українських містах

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Ворог атакує з різних боків Новина оновлена 02 березня 2022, 13:42
Ворог атакує з різних боків

Можливо, росіяни хочуть так залякати українців

У вівторок, 2 березня, на сьомий день війни проти України російські загарбники обстріляли телевізійні вежі одразу у двох українських містах. Під прицільний вогонь загарбників потрапили важливі для інфраструктури об’єкти у Харкові та Лисичанську, що на Луганщині.

Про це інформують заступник голови МВС Антон Геращенко, а також харківські новинні Telegram-канали.

Усі "прильоти" сталися після полудня.

Удар по харківській телевежі

Ймовірно, кінцева мета ворога — залишити українців без можливості переглянути новини по телевізору, позбавляючи ще одного джерела інформації. Або ж противники вірять, що наше населення так само залежить від ТБ, як і їхні співгромадяни.

У разі Луганщини це ще і, ймовірно, спроба дезорієнтації, якщо раптово стануть доступними російські телеканали.

Удар по лисичанській телевежі

Інформації про постраждалих під час обох вибухів поки що не надходило.

Нагадаємо, що напередодні, 1 березня, обстріл телевежі вперше стався у Києві. Тоді, на жаль, загинуло п’ять мирних людей — вони просто прогулювалися поруч, коли прилетів снаряд.

Теги:
#Луганська область #Війна #Донбас
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