Окупанти завдали нових ударів по телевежах у ще двох українських містах
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Можливо, росіяни хочуть так залякати українців
У вівторок, 2 березня, на сьомий день війни проти України російські загарбники обстріляли телевізійні вежі одразу у двох українських містах. Під прицільний вогонь загарбників потрапили важливі для інфраструктури об’єкти у Харкові та Лисичанську, що на Луганщині.
Про це інформують заступник голови МВС Антон Геращенко, а також харківські новинні Telegram-канали.
Усі "прильоти" сталися після полудня.
Ймовірно, кінцева мета ворога — залишити українців без можливості переглянути новини по телевізору, позбавляючи ще одного джерела інформації. Або ж противники вірять, що наше населення так само залежить від ТБ, як і їхні співгромадяни.
У разі Луганщини це ще і, ймовірно, спроба дезорієнтації, якщо раптово стануть доступними російські телеканали.
Інформації про постраждалих під час обох вибухів поки що не надходило.
Нагадаємо, що напередодні, 1 березня, обстріл телевежі вперше стався у Києві. Тоді, на жаль, загинуло п’ять мирних людей — вони просто прогулювалися поруч, коли прилетів снаряд.
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