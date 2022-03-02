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Голова Миколаївської області показав сімейні фото одного з окупантів: "Їдьте до них, додому"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російський окупант зберігав фото своєї сім’ї у документах Новина оновлена 02 березня 2022, 14:35
Російський окупант зберігав фото своєї сім’ї у документах

У місті закликали загарбників повертатися до своїх родин.

У середу, 2 березня, на сьомий день повномасштабного вторгнення військ росії на територію України в мережі випливли кадри з документами російського загарбника, який також зберігав сімейні фотографії.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім поділився відповідним фото на своєму telegram-каналі.

На знімку видно, як серед військових документів російський загарбник зберігав фото своєї сім’ї, зокрема фотографію з маленькою дитиною. Віталій Кім закликав російських окупантів повертатись додому до своїх родин, а не вмирати за режим кривавого диктатора володимира путіна.

"Звертаюся до російських солдатів: У вас теж є сім’ї, їдьте до них… тут на вас нічого хорошого не чекає", — підписав фото Кім.

Раніше повідомлялося, що 2 березня російські агресори ракетою поцілили у будівлю міської ради. Крім того, у Києві впіймали групу диверсантів, які зберігали патрони у дитячих іграшках. У середу очікується другий раунд переговорів між Україною та РФ. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що українська сторона не прийматиме жодних ультиматумів з боку Росії.

Теги:
#Україна #Миколаївська область #Росія #Війна з Росією
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