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Готівка "за голову" окупанта: у Чернігові заплатили за нейтралізованих росіян (фото)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Дмитро Опойков та Леонід Щоткін загинули в Україні Новина оновлена 02 березня 2022, 19:46
Дмитро Опойков та Леонід Щоткін загинули в Україні

За мертвих чи живих окупантів заплатили – не уточнюється

Мер Чернігова Владислав Артошенко виконав свою обіцянку платити за знешкоджених ворогів та їх військову техніку, — територіальна оборона отримала винагороду за перших двох росіян.

Відповідні фото опублікувало "Суспільне" із посиланням на секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломако, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що 2 березня міський голова виплатив $600 доларів (~18 тисяч гривень) за військового Дмитра Опойкова та майора Леоніда Щоткіна.

Виплати відбуваються після підтвердження командування підрозділу.

Як доказ у мережі показали документи обох росіян та виплачені за них гроші. За взяття в полон чи ліквідацію заплатили — не уточнюється.

Крім того, голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус показав фото ще одного з російських солдатів, — 23-річний Тимур загинув у бою на одній із ферм.

Нагадаємо, що мер Чернігова обіцяв по $300 за кожного взятого в полон або вбитого росіянина, тоді як за БТР, БМП та танк можна отримати 150-250 тисяч гривень.

Як повідомляв "Телеграф", всього в бойових діях в Україні загинуло вже близько шести тисяч росіян, причому багатьох з них вже активно ховають в Росії.

Теги:
#Росія #Чернігів #Загиблі
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