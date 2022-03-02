Росіяни завдали ракетного удару по іноземному торговому судну в порту Миколаєва: подробиці (відео)

Судно під прапором Бангладеш стояло в порту на якірній стоянці з 23 лютого

Військово-морські сили російської федерації, яка вже тиждень веде війну проти України, у середу, 2 березня, завдали ракетного удару по судну "BANGLAR SAMRIDDHU" (прапор Бангладеш), що знаходиться в миколаївському порту Ольвія на якірній стоянці № 363.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України на сторінці у соцмережі Фейсбук.

"Одна ракета потрапила у надбудову, на судні почалася пожежа", — йдеться у повідомленні.

Для порятунку екіпажу до судна направлено 2 буксири.

"За попередніми даними, постраждалих немає", — зазначають в Адміністрації морпортів.

Судно "BANGLAR SAMRIDDHU" зайшло в порт 23 лютого і перебувало в очікуванні завантаження, без можливості виходу в море через незаконні навігаційні попередження (ПРІП) про обмеження судноплавства від ВМС російської федерації.

Як повідомлялося, це вже не перші злочинні дії російського флоту у Чорному морі. Так, 26 лютого, на третій день війни проти України, росія захопила два цивільні кораблі під прапорами України — на борту було майже 50 людей.