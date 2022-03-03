Зруйновані будинки, садочок та військова частина: з'явилося відео обстріляної окупантами Охтирки

Окупанти не соромляться гатити по житлових секторах.

Сумська область за сьомий день вторгнення російських загарбників зазнала кілька ворожих обстрілів та ударів. Окупанти гатили з артилерії, ракет та навіть розстрілювали евакуаційні автобуси.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Facebook.

Найбільше обстрілів на Сумщині цього тижня прийшлося на Охтирку, по якій ворог завдав потужних артилерійських ударів. Було знищено військову частину, завали якої розбирають досі. Завдано ударів по житлових домах, дитячому садочку.

"Загинули діти, медики, цивільні люди, наші військовослужбовці", — повідомив Живицький.

Станом на 2 березня місто знаходиться під контролем української армії. Мешканців повністю забезпечили медикаментами для наркозів та гемодіалізу. Зібрано багато гуманітарних вантажів.

Щодо життєзабезпечення − світло є в усьому місті, газ, вода й каналізація − майже всюди. У районах, де були обстріли, є пошкодження, вони зараз ремонтуються оперативно.

Наслідки артилерійських обстрілів Охтирки

На жаль, за минулу добу окупантам вдалося забрати місто Тростянець на Сумщині. Біля райвідділку поліції, у самому центрі Тростянця стояла важка вогнеметна система залпового вогню "Буратіно". У центральній частині стояли "Гради" і САУ.

А 2 березня завдяки ЗСУ було знищено ворожу техніку точковими ударами.Також вдалося зупинити ворожі колони техніки навколо міста.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові знищили у Сумській області колони бронетехніки та реактивної артилерії окупантів, які гатили по області. Це вдалося завдяки безпілотникам "Байрактар".