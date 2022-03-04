"Ситуація дуже критична": останні новини щодо пожежі на Запорізькій АЕС

Через злочинні дії російських військовослужбовців на станції є поранені

На Запорізькій атомній електростанції триває пожежа, спричинена прицільним обстрілом з боку російських окупантів. Міський голова Енергодару Дмитро Орлов говорить, що бої частково припинилися, але ситуація залишається дуже критичною.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на прямий ефір телеканалу "Україна 24".

Як розповів чиновник, ніяких відмовок у стилі "промахнулися" від російської сторони приймати не варто — обстріли станції велися майже упритул. "Гасили", за словами Орлова, не лише по адмінбудівлям, але й по самим енергоблокам.

"Сталася пожежа. Є поранені, але їхня кількість наразі невідома. Вивезти їх до лікарні поки нема можливості", — заявив він.

Також мер Енергодару додає, що наразі інформація про будь-які ймовірні вимоги росії у нього відсутня.

"Що може вимагати агресор, який "гасить" по найбільшій атомній стації в Європі? Це якесь самогубство!" — не стримав емоцій Дмитро Орлов.

Наразі відомо, що у боях, котрі точилися на в'їзді до Енергодару, постраждало щонайменше дві особи. Проте кількість поранених наразі ще також уточнюється, захисники міста чекають, коли настане ранок, аби мати можливість обстежити місце зіткнення.

Станом на 4 ранку, в пресслужбі ДСНС України інформували про наявність загоряння на трьох із п'яти поверхах учбово-тренувального комплексу Запорізької АЕС. Окупанти все ще обмежують рятувальникам доступ до можливої ліквідації пожежі.

Також відомо, що зараз повноцінно працює лише один енергоблок із шести.

Слід зазначити, що в МЗС України попереджують — якщо на станції станеться вибух, його сила буде вдесятеро більшою, аніж під час Чорнобильської катастрофи.

Але є й відносно приємні новини — у разі вибуху такого сценарію ударна хвиля може дійти російського Уралу, тож, імовірно, росіянам стане зрозуміло, який кривавий диктатор знаходиться у них при владі.