У Житомирі російські нацисти розбомбили школу (фото, відео)

Місцеві жителі з жахом зі звірств орків

Вранці 4 березня російські окупанти здійснили авіаційний наліт на одну із житомирських шкіл. На дев’ятий день війни проти України під їхнім прицільним вогнем опинився лице1 №25, від якого частково залишилися лише руїни.

Новини повідомив мер Житомира Сергій Сухомлін на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що повітряну атаку провели після дев’ятої ранку, тобто не під час комендантської години, коли на вулиці нема людей. Спочатку чиновник говорив, що у школі могли бути постраждалі і навіть загиблі, однак у ДСНС інформацію не підтвердили. Попередньо цей удар обійшовся без жертв.

Ситуація ускладнюється тим фактом, що у місті постійно звучать сигнали повітряної тривоги, які попереджають про можливий повторний напад росіян.

Наразі відомо, що половину навчального закладу розбито вщент. Чим саме було завдано удару, також ще не встановили, проте він мав величезну силу.

Місцеві жителі припускають, що, ймовірно, росіяни могли цілитися в якусь із міських адмінбудівель, але потрапили по школі.

Втім, попередні дії окупантів доводять, що така атака могла бути цілком спланованою. Адже як відомо, кілька днів тому російська армія вела прицільний вогонь по пологовому будинку, де знаходилися пацієнтки, а також житлові будинки.