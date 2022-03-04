"Картинка для Скабеєвої": у Мелітополі окупанти з автоматами під камери роздавали кільку

"Голодаючих" городян, загарбники, мабуть, привезли із собою

Мелітополь Запорізької області, який раніше образно називали "воротами до Криму", тепер став "воротами з пекла": вже тиждень через місто з півострова їде бронетехніка у напрямку Запоріжжя, Бердянська та Маріуполя. Ну а у четвер, 3 березня, мелітопольців, які вже три дні поспіль виходять до центру міста на мітинг з українськими прапорами, окупанти вирішили підкупити. На в’їзді в місто, біля стели, один із представників загарбників записав радісний видосик, демонструючи колону фур так званого гумконвою.

А після полудня дві таких машини з триколорами встановили на центральній площі міста, метрів за 10 від пам’ятника Тарасу Шевченку, та зі столиків почали роздавати гумдопомогу. Під зливою вишикувалося чоловік 20, яких активно знімала купка російських журналістів.

Все активно знімали

Усю цю картину доповнював десяток російських автоматників та військові машини. Щедрість "асвабадителей" не знала меж — на руки видавали по кілька банок консервів "Кілька чорноморська". Кіно про допомогу російської армії "нещасним українцям" невдовзі з’явилося на кремлівських пропагандистських каналах.

Мелітопольці, які опинилися в той момент поблизу, не могли не відзначити, що "голодні з черги" насправді є ряженими і, мабуть, приїхали разом з кількою, солдатами та кіношниками, бо дуже добре працювали на камеру, розповідаючи, як зголодніли.

"Голодаючі" навіть вишикувалися в чергу

Насправді, міська влада поки що тримає ситуацію у своїх руках, домовившись із бізнесменами-торговцями та виробниками продуктів про торгівлю необхідним. Виїжджають на базарчики та у двори дрібні підприємці – хтось продає овочі, хтось молочні продукти та навіть м’ясо. У місті продовжують випікати хліб, безкоштовно роздає запаси яблук торгова група "Мелітопольська черешня", а мінеральну воду – торгова марка "Мірненська". Міський голова Іван Федоров двічі на день виходить у прямий ефір, розповідаючи про ситуацію у місті. На 4 березня штаб, створений з урахуванням соціальних служб, працює, намагається забезпечити продуктами вразливі групи населення. Їм уже роздано понад 1000 продуктових наборів.

Мелітопольці несуть для постраждалих від вибухів та біженців теплий одяг, продукти. Працюють всі комунальні служби та медичні установи.

У соцмережах городяни діляться враженнями щодо рашистських подачок:

Оксана Беца: "Сьогодні дізналася ціну людської гідності… 8 банок консервів. Це не мої земляки та співвітчизники… Зневажаю кожного!!! А в цей час в Енергодарі окупанти вже обстріляли блокпост та застосовують ЗБРОЮ проти мирного населення!!!

Міневер Кемал: "Подавитеся подачкою! Влада міста всіх нужденних забезпечує. Потрапили в об’єктив і весь світ побачить це позорище, немає в них ні честі, ні гордості. Ганьба! Вже Скабеєва показала "голодний Мелітополь".

Катерина Лещенко: "Вже тиждень, як окупанти РФ "звільняють нас", тримаючи в окупації місто. Вони обстрілюють наші будинки, автомобілі, мирне населення і без дозволу вішають свої прапори на наших будинках! А тепер, щоб підсолодити це все, спрямовують до нас фури з їжею! Так от подавитеся своїми подачками! Мелітопольці не продаються! Нічого не беріть від цих свинот! Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!".

Алла Ганзюк: "Шматок у горлі застрягне від їхньої допомоги…".

Олена Білецька: "І є ті, хто це бере? Жесть….".

Nedelko Nedelko: "А з боків техніка чия??? Казки дідуся Мазая!!".

Сергій Зайцев: "Земляки, якщо ми поважаємо себе, не повинні брати нічого в окупантів, візьмемося за руки та допоможемо, чим можемо, сусідам, знайомим, пенсіонерам. Виявимо нашу повагу, ми сильні, майже в кожній родині є той, хто воює!!!"

Нюта Нютка: "Подавитеся, тварюки, своєю допомогою. Ми її від них не просили, як і нікого порятунку та звільнення. Пішли слідом за кораблем. Мелітополь — Україна!!!!".

Тетяна Піскунова: "Мелітопольці!!!!! Зробіть цих голодних знаменитими!!!!! Робіть фото та на загальний огляд як мародерів!!!".

Світлана Алексєєнко: "Будь ласка, люди, не беріть. Вони вбивці, їм начхати на нас. Їм потрібна картинка. Не дамо їм це зробити. Ми ж розумні люди".

Варто зауважити, що росіяни зневірилися шукати серед українців зрадників, які вболіватимуть за Росію для картинки для росТБ, і почали везти в Україну своїх людей, — бусики з такими "акторами" їдуть через Мелітополь до Херсона.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні окупанти в Мелітополі ввели комендантську годину і закликали здати зброю.