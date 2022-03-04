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Росіяни приносять місцевих колаборантів у жертву на Донбасі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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росія руйнує Донбас Новина оновлена 04 березня 2022, 22:01
росія руйнує Донбас

Українські війська надійно тримають оборону на сході України.

У п’ятницю, 4 березня, на 9-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало відомо про масові похорони "солдат" на тимчасово окупованих Росією територіях Луганської області.

На це на своєму телеграмі-каналі звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

За інформацією Казанського, Росія масово жене на забій на українські позиції колаборантів з "ЛНР" і "ДНР". У невеликому шахтарському містечку Свердловськ, що знаходиться на тимчасово окупованій території в Луганській області, пройдуть похорони одразу 14 чоловіків. Їм наказали атакувати українців у місті Щастя.

"До бойових дій на Донбасі зараз менше уваги. А там росіяни масово женуть на українські позиції місцевих колаборантів і буквально приносять їх у жертву. З одного лише невеликого шахтарського містечка Свердловська (під контролем "ЛНР") під час штурму міста Щастя загинуло 14 чоловіків. Скільки там у загалом полягло — навіть страшно уявити. І все це просто заради того, щоб затягнути в середньовіччя і бідність частину Луганської області, що залишилася під контролем України", — написав Казанський.

Раніше повідомлялося, що російські війська вдарили по місту на Донеччині із забороненої зброї.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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