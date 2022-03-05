Біля Чернігова збили ще один ворожий штурмовик

Подробиці поки не повідомляються

У суботу, 5 березня, на десятий день війни, ЗСУ продовжує боротися з окупантами та їхньою технікою.

Так, спеціалістам ППО вдалося збити ще один літак окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Facebook.

"Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик. Подробиці потім", — йдеться у повідомленні.

Також з’явилось відео, яке зняли місцеві жителі. Видно, що літак збили, але пілотам вдалося врятуватись.

Зазначимо, що противник зазнає значних втрат — за дев’ять днів загинуло понад 10 тисяч солдатів. Крім того, знищено сотні одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, 5 березня українські війська знищили черговий російський гелікоптер, а Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео цього моменту.