Біля Чернігова збили ще один ворожий штурмовик
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Подробиці поки не повідомляються
У суботу, 5 березня, на десятий день війни, ЗСУ продовжує боротися з окупантами та їхньою технікою.
Так, спеціалістам ППО вдалося збити ще один літак окупантів.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Facebook.
"Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик. Подробиці потім", — йдеться у повідомленні.
Також з’явилось відео, яке зняли місцеві жителі. Видно, що літак збили, але пілотам вдалося врятуватись.
Зазначимо, що противник зазнає значних втрат — за дев’ять днів загинуло понад 10 тисяч солдатів. Крім того, знищено сотні одиниць ворожої техніки.
Нагадаємо, 5 березня українські війська знищили черговий російський гелікоптер, а Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео цього моменту.
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