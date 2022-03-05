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Біля Чернігова збили ще один ворожий штурмовик

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Біля Чернігова збили ще один ворожий штурмовик Новина оновлена 05 березня 2022, 12:21

Подробиці поки не повідомляються

У суботу, 5 березня, на десятий день війни, ЗСУ продовжує боротися з окупантами та їхньою технікою.

Так, спеціалістам ППО вдалося збити ще один літак окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Facebook.

"Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик. Подробиці потім", — йдеться у повідомленні.

Також з’явилось відео, яке зняли місцеві жителі. Видно, що літак збили, але пілотам вдалося врятуватись.

Зазначимо, що противник зазнає значних втрат — за дев’ять днів загинуло понад 10 тисяч солдатів. Крім того, знищено сотні одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, 5 березня українські війська знищили черговий російський гелікоптер, а Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео цього моменту.

Теги:
#Чернігів #ППО #ЗСУ
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