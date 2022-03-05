"Позиції тільки укріплюються": голова Миколаївської ОДА пояснив, чому у росіян немає жодного шансу в Україні

Віталій Кім переконаний, що українські військові зміцнюються з кожним днем.

З кожним днем боїв проти російських окупантів українська армія стає все сильнішою та потужнішою, а наші громадяни своїми зусиллями та протестами навіть у захоплених містах дають ворогу зрозуміти, що загарбники в Україні не мають жодного шансу.

Таку думку озвучив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у власному Telegram-каналі.

За його словами, військовослужбовці на Миколаївщині та й в інших містах України за ці 10 днів показали окупантам, що їм не вдасться реалізувати свої лихі плани.

"Повинен вам сказати, що з кожним днем ​​боїв наша армія, зокрема, наша Миколаївська обласна армія стає дедалі сильнішою. Справді, ми озброюємось коштом них (окупантів — руд.), цією ж зброєю ми їх збиваємо", — заявив Віталій Кім.

Він додав, що зараз українське суспільство об'єднане як ніколи раніше і жорстко протистоїть агресору. Наші громадяни навіть після захоплення міст окупантами виходять на мітинги й показують свою проукраїнську позицію.

"Зважаючи на те, що відбувалося в Херсоні та в Енергодарі, то у ворога просто немає ресурсу займати міста. Для цього потрібний адмінперсонал, фіктивний референдум і таке інше. Схоже, окупанти розуміють, що жодних шансів вони не мають – будь-які референдуми під дулами автоматів в Україні – це неможливо. Тому мені здається, що загроза захоплення міста ще зменшується", — додав голова Миколаївської ОДА.

Зважаючи на це, всі структури країни зараз активно співпрацюють, що ще більше сприяє зміцненню українських позицій і ворог відступає.

Кім переконаний, що наша армія у перспективі може захопити серйозну ворожу техніку — корабель або вертоліт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська армія продовжує наступати на українські території, але через відважний захист українських бійців, тільки зазнає великих збитків як особового складу, так і техніки. На 5 березня кількість вбитих російських солдатів перейшла за 10 тисяч.