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Окупанти скинули на мирні квартали Чернігова надпотужні авіабомби (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Окупанти кидають некеровані бомби прямо на житлові квартали Чернігова Новина оновлена 06 березня 2022, 00:18
Окупанти кидають некеровані бомби прямо на житлові квартали Чернігова

Чернігів третій день поспіль зазнає сильних бомбардувань.

На десятий день вторгнення в Україну російські окупанти завдали ударів по місту Чернігів, використавши при цьому потужну зброю невибіркової дії — некеровані авіабомби ФАБ-500.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у власному Telegram-каналі.

Він зазначив, що некеровані авіабомби ворог скидає на мирні квартали Чернігова, хоча призначена ця потужна зброя виключно проти військово-промислових об’єктів та фортифікаційних споруд.

Як доказ своїх слів, що окупанти кидають бомби на мирних жителів, голова Чернівецької ОДА поділився фотодоказами. Варто додати, що бомби падали прямо у кількох метрах від житлових будинків, а деякі потрапляли й у будинки людей, що є величезним злочином з боку російської армії.

Російські окупанти атакували Чернігів авіабомбами ФАБ-500
Російські окупанти атакували Чернігів авіабомбами ФАБ-500
Некеровані авіабомби прилітали у житлові квартали
Некеровані авіабомби прилітали у житлові квартали
Деякі будинки внаслідок скидання бомб було зруйновано
Деякі будинки внаслідок скидання бомб було зруйновано
Траплялися і серйозні пожежі у Чернігові
Траплялися і серйозні пожежі у Чернігові

Голова Чернігівської ОДА підкреслив, що окупанти гатять по Чернігову вже третій день поспіль, завдаючи авіаударів по житлових кварталах міста та соціальних об'єктах.

"Три такі бомби, що не розірвалися, були знайдені сьогодні на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, який уранці збили біля Чернігова бійці ППО", — додав В'ячеслав Чаус.

Варто зазначити, що 3 березня російські окупанти під час обстрілів міста вбили щонайменше 30 людей, які загинули від потрапляння снарядів у об'єкти цивільної інфраструктури.

Додамо, що українська армія продовжує тримати стійку оборону у Чернігові, завдаючи ворогу непоправних втрат. Зокрема, під Черніговом було збито ворожий штурмовик, який бив по місту. За день до цього наші військові ліквідували ще два таких російських штурмовики.

Теги:
#Україна #Росія #Чернігів #Війна #Обстріли
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