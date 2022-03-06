У Криму лікарні переповнені пораненими російськими військовими, місцевих не приймають

Місцеве населення відправляють у приватні клініки чи Сімферополь.

Лікарні на півночі окупованого Криму переповнені російськими військовими через значні втрати в боях із захисниками України.

Про це повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

Противник продовжує перетворювати окупований український Крим на повноцінну військову базу. У містах Армянськ, Красноперекопськ та Джанкой лікарні переповнені пораненими російськими військовими, а громадянське населення шлють до лікарень у Сімферополі.

Повідомляється, що у кожному місті знаходиться близько 1000-1500 поранених. У ці лікарні приймають лише військових, місцеве населення змушене звертатися чи до приватних клінік, чи їхати у бік Сімферополя.

Нагадаємо, що з кожним днем війни втрати супротивника зростають – за десять днів війни загинуло понад дев’ять тисяч російських окупантів.

Крім того, росія вже використала 95% бойових груп, які розташовані біля кордонів з Україною.

Командування російської армії не дуже дбає про трупи своїх солдатів. Для вивезення трупів росія відправила в Україну колону рефрижераторів, яку прикрили "гуманітаркою".

Також уже вийшов наказ забирати документи у військових, а їхні тіла вивозити з нашої країни таємно чи спалювати.