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Західні журналісти зняли удар російських нацистів по Ірпеню (відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Окупанти продовжують обстрілювати Ірпінь Новина оновлена 06 березня 2022, 13:55
Окупанти продовжують обстрілювати Ірпінь

Удар по Ірпеню потрапив на відео іноземних журналістів.

В Ірпені, де відбуваються важкі бої, журналісти зняли удар по місту.

Удар стався, коли український захисник розповідав про велику кількість смертей у місті, зокрема дітей. Після вибуху західні журналісти фотографували наслідки удару, до поранених кинулися на допомогу.

Зазначимо, місто Ірпінь, розташоване за 25 км від Києва, вже кілька днів зазнає масштабних авіаударів російської авіації. Внаслідок обстрілу було пошкоджено залізничну колію, внаслідок чого не вдалося провести рейс евакуації.

Єдиним виходом із міста став підірваний міст через річку Ірпінь.

У боях за місто ЗСУ знищила велику кількість військової техніки Росії разом з російськими військовими, що перебувають у них.

Нагадаємо, що на одинадцятий день війни російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Від обстрілів загинуло вже щонайменше 38 дітей, тоді як ще 71 дитина постраждала.

Теги:
#Київ #Ірпінь #ЗСУ
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