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До Маріуполя виїхали автобуси для евакуації – Кирило Тимошенко

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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До Маріуполя виїхали автобуси для евакуації – Кирило Тимошенко Новина оновлена 06 березня 2022, 14:15

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що в Маріуполь прямують автобуси для евакуації мешканців та гуманітарний вантаж з Дніпра та Запоріжжя.

19 фур везуть 380 тонн вантажу: воду, муку, крупи, медикаменти. Також у вантажі ковдри, матраси, подушки.

За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, у Маріуполі з 12:00 6 березня починається евакуація мирного населення.

"Сьогодні, з 10:00 до 21:00 буде встановлено режим тиші. З 12:00 починається евакуація мирного населення", — повідомив він.

Гуманітарний "зелений" коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об’їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Евакуація населення буде здійснюватися з трьох точок муніципальними автобусами:

  • СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53);
  • Драмтеатр (Театральна площа, 1)
  • Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193).

Пересуватися по маршруту коридору можна на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). В голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста.

"Прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте транспорт максимально! Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено", — підкреслив Кириленко.

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