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Росіяни під покровом ночі обстріляли з ракетних установок житлові будинки у Миколаєві (відео)

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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У Миколаєві горять будинки Новина оновлена 07 березня 2022, 07:42
У Миколаєві горять будинки

Окупанти продовжують із "Градів" обстрілювати українські міста

Вранці 7 березня російські окупанти обстріляли Миколаїв та його передмістя. Через це з’явилися пожежі у житловому секторі – горять багатоповерхівки.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

"Ранок 7 березня для миколаївських рятувальників та городян був важким та напруженим. Ворожі обстріли житлових кварталів та у передмісті Миколаєва призвели до пожеж. Наразі рятувальники 1, 3, 4, 5, 26, техніка аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС Миколаїв залучено до ліквідації пожеж, спричинених ворожими обстрілами", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог розпочав атаку о 5:15. Чи є постраждалі внаслідок обстрілу – невідомо.

Як повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко, місто також могли обстрілювати із РСЗВ "Смерч".

Нагадаємо, що ворог продовжує обстрілювати Харків. Місто стало ще більше страждати від бомбардувань та обстрілів. Ворог обстрілює, житлові будинки, школи, садки, а деякі зі снарядів прилітають навіть до особливо небезпечних об’єктів, де зберігаються ядерні установки для вивчення природи атома.

Від ракетних ударів постраждала і Вінниця, там супротивник знищив аеропорт.

6 березня президент України вирішив нагородити шість українських міст, які найбільше постраждали від російського вторгнення, званням міста-героя.

Теги:
#Миколаїв #Росія #Ракети
У Миколаєві горять будинки
В регіонах
Росіяни під покровом ночі обстріляли з ракетних установок житлові будинки у Миколаєві (відео)
Дата публікації
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