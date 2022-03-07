Діти війни: 11-річний житель Запоріжжя самотужки дістався до Словаччини (фото, відео)

Мама маленького героя лишилася доглядати за його бабусею, котра не здатна самостійно рухатися

Невимовну хоробрість та стійкість духу у часи війни з росією продемонстрував усім 11-річний житель Запоріжжя, який днями самостійно перетнув половину країни, аби дістатися кордону зі Словаччиною. Він їхав сам, адже мама не мала змоги його супроводжувати через сімейні обставини.

Подробиці повідомляють у пресслужбі Міністерства закордонних справ Словаччини.

Юний герой

Із собою хлопчик мав лише найнеобхідніше у поліетиленовому пакеті, паспорт, а також оригінальну "візитівку" від мами — номер телефону, який був написаний у нього на руці.

Номер телефону написали на руці, щоб не загубився

Йому вдалося самотужки дістатися українського кордону, де правоохоронці швидко передали його словацьким колегам.

Уже в сусідній державі маленького жителя Запоріжжя радо зустріли місцеві волонтери, котрі залюбки його нагодували та розпитали, що саме йому довелося пережити та побачити в Україні.

Герой спілкується з волонтерами

Як стверджують у МЗС Словаччини, хлопчик ні на мить не засмучувався, а навпаки — усіх підкорив своїм завзяттям та широкою усмішкою.

Голодною дитину не залишили

Наразі він вже дістався Братислави, де проживають його родичі.

Згодом у мережі з'явилося відео, на якому його мама, українка Юлія, щиро дякує за те, що знайшлися небайдужі та добрі люди, які допомогли її дитині залишитися живою.

Свій ризиковий вчинок вона пояснила тим, що живе поблизу Енергодару, де окупанти захопили під контроль Запорізьку АЕС, а, отже, існує ризик вибуху. Поїхати ж із дитиною пані не змогла — вона доглядає хвору 84-річну матір, котра самотужки не здатна рухатися.

Наостанок Юлія попросила всіх небайдужих рятувати українських дітей від російських загарбників, однак, розплакавшись, зупинила відеозапис.

Нагадаємо, що за 11 повних днів війни росії проти України загинуло щонайменше 38 дітей, ще понад 70 отримали різноманітні поранення.