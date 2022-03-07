"ДжаВолина": у Луцьку створили оригінальну зброю проти російських окупантів (відео)

На Волині відзначилися винахідливістю та почуттям гумору

У Луцьку вигадали цікаву зброю для боротьби з російськими окупантами, які вже 12-й день намагаються просунутися вглиб України — катапульту для коктейлів Молотова.

Назвали її "ДжаВолина", розповів директор рекламного заводу "Printing Lutsk" Павло Цапюк, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що Цапюк із початку повномасштабної військової агресії росії проти України став займатися волонтерством та допомагати українцям.

Тепер він вигадав катапульту для коктейлів Молотова проти окупантів, яку назвав за аналогією з потужною зброєю ЗСУ "Джавелінами", — "ДжаВолина".

Також Цапюк показав відео її практичного використання:

З початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну було знищено або пошкоджено вже близько двох тисяч одиниць військової техніки Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як звичайні українці власними руками палять бронетехніку окупантів.