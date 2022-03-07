Окупанти вдарили по хлібозаводу на Київщині: названо кількість загиблих
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На момент влучання снаряду на території заводу знаходилися десятки людей.
На 12 день війни в Україні російські окупанти знищили хлібзавод у Макарові, що на Київщині. На місці загинули 13 цивільних осіб, а ще 5 отримали поранення.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За інформацією рятувальників, у момент обстрілу на території заводу перебувало близько 30 осіб, з яких 13 — загинули на місці, а ще 5 — отримали поранення.
У ДСНС уточнили, що Державне підприємство "Макарівський хлібзавод" останнім часом не експлуатувалося.
Нагадаємо, що це далеко не перший випадок, коли російські окупанти стріляють по об'єктах цивільної інфраструктури й вбивають мирне населення. У ЗСУ з цього приводу зазначили, що вороги цинічно порушують правила Міжнародного гуманітарного права та не мають жодної людяності.
В Україні, за даними ООН, за час вторгнення російських загарбників загинув 351 мирний житель, а 707 людей отримали поранення.
При цьому втрати ворога у цій війні є значно важчими — окупаційні війська втратили в Україні 11 тисяч військових, а також сотні танків та бойових машин. Хоч у росії реальні дані про втрати не піддаються широкому розголосу, але показовим є те, що режиму путіна доводиться проводити приховану мобілізацію.
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