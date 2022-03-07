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Окупанти вдарили по хлібозаводу на Київщині: названо кількість загиблих

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Державне підприємство "Макарівський хлібозавод" Новина оновлена 07 березня 2022, 18:21
Державне підприємство "Макарівський хлібозавод"

На момент влучання снаряду на території заводу знаходилися десятки людей.

На 12 день війни в Україні російські окупанти знищили хлібзавод у Макарові, що на Київщині. На місці загинули 13 цивільних осіб, а ще 5 отримали поранення.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, у момент обстрілу на території заводу перебувало близько 30 осіб, з яких 13 — загинули на місці, а ще 5 — отримали поранення.

У ДСНС уточнили, що Державне підприємство "Макарівський хлібзавод" останнім часом не експлуатувалося.

Макарів знаходиться за 50 кілометрів від Києва
Макарів знаходиться за 50 кілометрів від Києва

Нагадаємо, що це далеко не перший випадок, коли російські окупанти стріляють по об'єктах цивільної інфраструктури й вбивають мирне населення. У ЗСУ з цього приводу зазначили, що вороги цинічно порушують правила Міжнародного гуманітарного права та не мають жодної людяності.

В Україні, за даними ООН, за час вторгнення російських загарбників загинув 351 мирний житель, а 707 людей отримали поранення.

При цьому втрати ворога у цій війні є значно важчими — окупаційні війська втратили в Україні 11 тисяч військових, а також сотні танків та бойових машин. Хоч у росії реальні дані про втрати не піддаються широкому розголосу, але показовим є те, що режиму путіна доводиться проводити приховану мобілізацію.

Теги:
#Україна #Київська область #Росія #Війна
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