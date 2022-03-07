Рус

Вищий пілотаж: український льотчик збив російську крилату ракету на підльоті до Києва (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2012
Вирва від вибуху жахає Новина оновлена 07 березня 2022, 22:33
Вирва від вибуху жахає

Увечері 7 березня літак ЗСУ збив російський "Калібр" ракетою "повітря-повітря"

У понеділок увечері, 7 березня, боєголовка російської крилатої ракети "Калібр" впала в поле за 5 км від Обухова і вибухнула в полі. Вона була збита пілотом Повітряних сил ЗСУ.

Про це повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко. На місце виїхали місцеві жителі, які поділилися фото вирви від вибуху.

"Це вищий пілотаж! Наш льотчик-Герой зберіг зараз десятки, а може бути сотні життів Українців... Уявіть собі скільки горя було б якби ця фашистська ракета вибухнула в місті?! Слава Українським льотчикам — Героям!", — написав Геращенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що така ж крилата ракета "Калібр" потрапила у військову частину в Миколаєві. Про те, що внаслідок удару загинуло вісім людей, повідомив нещодавно голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Теги:
#Київ #Київська область #Ракети #Обухів #Калібр
Росіяни втратили ще два літаки у небі над Києвом
Київ
Окупанти продовжують зазнавати втрат: над Києвом збили два російські літаки
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Росіяни втратили ще два літаки у небі над Києвом
Окупанти продовжують зазнавати втрат: над Києвом збили два російські літаки
Дата публікації
Категорія
Запорізьку АЕС обстріляли в ніч на 4 березня
Росіяни завезли на захоплену Запорізьку АЕС купу пропагандистів: подробиці
Дата публікації
Категорія
Черга до банкомату у Пітері
"Ми ж воюємо за мир!" Росіяни скуповують техніку та їжу за рекордними цінами і чекають на голодні бунти
Дата публікації
Категорія
Завершився третій раунд переговорів
Переговори України та Росії завершилися: про що домовилися
Дата публікації
Категорія
Україна продовжує страждати від російського вторгнення, але здаватися не має наміру
Війна — день 12: нові переговори, важкі бої та поява міст-героїв