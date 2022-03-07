Вищий пілотаж: український льотчик збив російську крилату ракету на підльоті до Києва (фото)

Увечері 7 березня літак ЗСУ збив російський "Калібр" ракетою "повітря-повітря"

У понеділок увечері, 7 березня, боєголовка російської крилатої ракети "Калібр" впала в поле за 5 км від Обухова і вибухнула в полі. Вона була збита пілотом Повітряних сил ЗСУ.

Про це повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко. На місце виїхали місцеві жителі, які поділилися фото вирви від вибуху.

"Це вищий пілотаж! Наш льотчик-Герой зберіг зараз десятки, а може бути сотні життів Українців... Уявіть собі скільки горя було б якби ця фашистська ракета вибухнула в місті?! Слава Українським льотчикам — Героям!", — написав Геращенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що така ж крилата ракета "Калібр" потрапила у військову частину в Миколаєві. Про те, що внаслідок удару загинуло вісім людей, повідомив нещодавно голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.