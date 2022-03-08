"Горить-палає": у Миколаєві правоохоронці точними пострілами знищили БМП і танк окупантів (відео)

КОРД та патрульні поліцейські спрацювали відмінно.

Українська армія продовжує відбивати зухвалі атаки російських окупантів у Миколаєві, де кілька днів поспіль точаться запеклі бої. Наші військові завдають противнику непоправних втрат, знищуючи техніку та особовий склад. Важливу роль в обороні міста відіграють і поліцейські.

Нацполіція України у понеділок, 7 березня, опублікувала відео з роботою спецпідрозділу КОРД та патрульних у Миколаєві.

Точними вистрілами двом структурам поліції вдалося знищити ворожий танк та БМП.

"Ох і дали наші жару окупантам в Миколаєві. Точними вистрілами знешкоджено ворожі танк та БМП. Горить-палає", — йдеться у підписі до відео.

Додамо, що Миколаїв від загарбників захищають бійці територіальної оборони, херсонського та миколаївського КОРДу і патрульної поліції.

Варто зазначити, що окупанти у понеділок, 7 березня, нанесли по військовій частині у Миколаєві ракетний удар, внаслідок чого загинули вісім людей, вісім пропали безвісти, 19 поранено, а дані щодо цивільних ще уточнюються. Загарбники запустили у військовий об'єкт крилату ракету "Калібр" близько 5-ї ранку, коли частина солдат мирно спала у казармі.

Раніше "Телеграф" показував, як Віталій Кім вихвалявся захопленим у боях під Миколаєвом російським позашляховиком "Тигр", який тепер використовуватиметься проти росіян. А 5 березня Кім показав одного збитого російського льотчика.