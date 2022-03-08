У Мелітополь окупанти завезли маргіналів: "Ви тікатимете, а ми займемо ваші квартири"

А от патріотично налаштовані городяни щодня проходять із прапорами та плакатами вулицями міста.

З 11 години неділі, 6 березня, в окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області зник мобільний зв’язок та інтернет. Розрахунок загарбників простий: місцеве населення не бачитиме зведення з Києва, не знатиме, як ЗСУ захищає населені пункти та трощить ворога, а отже, можна спробувати розповсюджувати фейки про те, що "Київ зданий, Зеленський втік" тощо.

З іншого боку, вони сподіваються, що решта України та весь світ не дізнаються про те, як Мелітополь протистоїть окупантам, що тут щодня відбуваються мітинги та демонстрації патріотично налаштованих громадян вулицями міста.

У понеділок, 7 березня, на центральну площу міста знову прийшли люди з прапорами, прапорцями та плакатами за Україну та проти путіна та його загарбників. Відмітним знаком цього дня були пучки зелені в руках багатьох людей. Виявилося, що це аграрії Мелітопольського району із села Вознесенка вирішили зробити жінкам такий "восьмомартовський" подарунок і як святкові букети роздавали великі пучки кропу та петрушки, вирощені в теплицях. Ці ароматні свіжі трави для всіх були дорожчі за розкішні букети троянд. …

Окупантам, що зустрічаються на шляху — проїжджають на техніці і патрулям, — люди кричать, що вони фашисти, загарбники, вимагають забиратися додому або за горезвісним російським військовим кораблем. А самих патрульних з автоматами та білими пов’язками з кожним днем стає більше, вони стоять на перехрестях, ходять вулицями і навіть у дворах багатоповерхівок. З’явилися також військові у чорній формі, подейкують, що це кадировці.

Деякі городяни зупиняються та розмовляють із патрульними, переважно, жінки. Як поділилися з "Телеграфом" ті, хто спілкувався, серед російських вояків трапляються різні люди. Одна зізнаються, що вже тут вони зрозуміли, що виявились загарбниками, що їх сюди не кликали та ненавидять. І просять просто не провокувати військових. Дехто навіть вибачився за те, що опинився тут зі зброєю. А є наскрізь просочені брехливою кремлівською пропагандою, які запевняють, що це російська земля і що вони прийшли сюди надовго.

"Я з ними з усіма розмовляю, вважаю це своїм обов’язком, — із викликом розповідає вчителька-пенсіонерка у хутряному шубку. — Уявляєте, один мені каже: "Ваш Зеленський вас обкрав, зробив жебраками". А я йому відповідаю: "Ти подивися на мене я схожа на жебраку? Подивися навкруги на людей, на магазини, на місто — хіба так живуть жебраки? Це ваш путін залишив свій народ жебракам!

Потім жінка пояснила, що вдома виготовила кілька маленьких українських прапорців та прийшла з ними на центральну площу міста, роздавала їх охочим. Навіть біля натовпу, що стояв за халявним провіантом від "асвабадителей".

"Дивлюся, хлопчик стоїть, я йому простягаю прапорець, а він мені каже: "Нам не можна брати ці прапорці, це не наші", — згадує вчителька. — Тоді я питаю: "А звідки ви?" — "Нам не можна говорити". "А де ви тут живете?" — "Нам сказали, що скоро у нас буде хороше житло, тому що ви звідси тікатимете, а ми займемо ваші квартири". А після цього з натовпу вибігла матуся і ривком потягла хлопця з собою".

Те, що у місті з’явилося дуже багато немісцевого маргінального народу, помітили й місцеві мешканці. Також звернули увагу, що це люди з якимось порожнім, загальмованим поглядом.

І якщо частина мелітопольців твердо впевнена, що визволення близько, то інші дуже переживають, що в регіоні повторюється сценарій Донецька та Луганська, і, якщо не вдарити зараз, потім загарбників буде дуже складно вибити з цієї території.

Як повідомлялося, у Мелітополі російські загарбники почали роздавати населенню листівки-агітки за лекалами Гітлера.