ООН допоможе організувати розміщення тимчасових переселенців на Львівщині – ОВДА

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців допоможе організувати на Львівщині комфортні умови для вимушених переселенців. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"З представницею Управління Кароліною Ліндхольм Біллінг ми домовилися розпочати співпрацю з розміщення тимчасово переміщених осіб на базі тих приміщень, які є в області, але потребують додаткового облаштування для комфорту людей", – говорить він.

Також, за словами Козицького, планується створення наметів для тимчасових переселенців поблизу міжнародних пунктів пропуску, адже ситуація з напливом людей там найскладніша.

"Думаємо над розміщенням тимчасових наметів у найбільших чотирьох містах області, де маємо на меті створити, подібні до львівського, центри допомоги переселенцям. Це дозволило б зменшити навантаження на Львів", – пояснює очільник області.

Окремим проєктом планується створення модульних домівок для довготривалого проживання осіб, що залишилися без даху над головою через війну. Цією ініціативою займатиметься Міністерство у справах ветеранів України.

Козицький нагадав, що від початку війни на Львівщину прибули майже 110 тисяч осіб, тому питання їх розміщення наразі стоїть дуже гостро.