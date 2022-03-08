Рашисти розпочали бій у Маріуполі: спроба евакуації знову зірвана

У населеному пункті назріває гуманітарна катастрофа

У вівторок, 8 березня, українські військовослужбовці та волонтери намагалися вже втретє за останні дні провести евакуацію цивільного населення Маріуполя. Внаслідок злочинних дій російських окупантів прохід "зеленим коридором" був унеможливлений, загарбники розпочали жорстокий бій на виїзді із міста.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Варто зазначити, що місцеві захисники, готуючись до провезення мирних жителів через "зелений коридор", максимально "зачистили" дороги. Військовослужбовці, ризикуючи власним життям та здоров'ям, проводили розмінування території, а також прибирали різноманітні інженерні загородження, виготовлені для зупинки техніки противника.

Однак росіяни відмовилися випускати із Маріуполя будь-кого — їм не важливі життя жінок, літей, а також стареньких людей.

За повідомленням Міноборони, обстріли міста розпочалися саме у напрямку "гумкоридору".

"Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України", — переконані у відомстві.

Зазначимо, що у своєму ранковому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що днями в Маріуполі загинула маленька дитина, яка страждала від зневоднення. Цей випадок став першим за десятки років, починаючи із часів Другої світової війни.