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Вибухи у Луцьку: удар по аеропорту потрапив на камери спостереження, є жертви (відео)

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Чорний дим бачили у житлових районах Луцька
Чорний дим бачили у житлових районах Луцька

Ворог завдав удару по Луцьку.

Рано-вранці 11 березня російські війська завдали авіаударів по Луцьку. Майже водночас противник завдав ударів по Дніпру та Івано-Франківську.

Мер Луцька Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вибухи сталися біля аеродрому. При цьому він закликав українців не публікувати жодних фотографій та адрес.

Користувачі опублікували удар, який влучив у камери спостереження, де немає координат.

За словами голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, загинули двоє людей, ще шестеро поранені.

Наразі пожежа ліквідується та з’ясовуються всі обставини. На місці працюють відповідні служби.

У зв’язку із вибухами тепловики тимчасово призупинили роботу двох котелень на вулицях Карбишева та Арцеулова. Відновлення роботи котелень – після стабілізації ситуації.

Зазначимо, що вибухи також чули на Рівненщині та Харкові. В останньому окупанти вночі обстріляли ядерну установку.

Теги:
#Луцьк #Росія #Вибухи
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