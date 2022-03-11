На Миколаївщині противник оточений та готується до здачі, на Херсонщині — окопується, — Віталій Кім

Віталій Кім нагадав окупантам, що ще діє пропозиція щодо здачі.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім розповів, що сили ЗСУ просунулися та вибили російських окупантів з області. А та частина, що залишилася, оточена та готується до здачі в полон. На Херсонщині противник по лінії розмежування масово будує укріплення, везе техніку та готується до захисту.

Про це голова Миколаївської ОДА сказав у ранковому зверненні до українців.

Голова Миколаївської ОДА повідомив українцям хорошу новину — в області прийняли пологи онлайн.

"Сьогодні вночі в умовах телемедицини (онлайн) молода медсестра прийняла пологи. Народився хлопчик. Ось так відбувається у воєнний час", — сказав Кім.

Крім того, він звернувся до підприємців та закликав працювати в умовах війни.

"Зараз ми займаємося відновленням комунікацій, постачанням продуктів. І, звичайно, вибиваємо ворога", — додав Кім.

Зазначимо, Віталій Кім щодня записує відеозвернення до українців та розповідає про ситуацію в області. У такий непростий час українці полюбили голову Миколаївської ОДА за його харизму, почуття гумору та оптимізм, який він умудряється зберігати, щодня відбиваючи атаки окупантів.

З кожним днем 40-річний Віталій Кім стає все популярнішим у мережі, викладаючи фото свого робочого кабінету та записуючи відео.