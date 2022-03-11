Десятки окупантів узято в полон на Сумщині: бродили полями

Українці об’єднуються перед агресором

Поки ЗСУ відкидають окупантів з українських населених пунктів, поліція та тероборона на Сумщині затримали 29 російських військових.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Недалеко від міста Ромни поблизу одного з сіл у полі місцеві жителі помітили групу підозрілих осіб у військовій формі. Вони викликали допомогу, виявилося, що це сили окупанта.

Сумщина — один із регіонів, де російські війська завдали серйозних руйнувань. Вони бомбили регіон із літаків та обстрілювали ракетами. В Охтирці окупанти спалили нафтобазу, зруйнували ТЕЦ, з Тростянця та Краснопілля, як і з обласного центру організовують гуманітарні коридори для евакуації. По області без електропостачання залишилося понад 50 тисяч абонентів.

При цьому місцеві формування чинили опір окупантам — на початку війни двічі відбити росіян від Охтирки вдалося силами тероборони, частину міст вони обложили.

Раніше "Телеграф" писав, що тих російських військових, які не здаються в полон, а продовжують атакувати українців, ЗСУ знищують — серед них багато високопоставлених офіцерів.