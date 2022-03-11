путін готує теракт на ЧАЕС: подробиці української розвідки

Окупанти планують спричинити техногенну катастрофу.

За даними української розвідки, путін наказав про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції.

На захопленій російськими військами ЧАЕС планують спричинити техногенну катастрофу, відповідальність за яку окупанти намагатимуться перевести на Україну.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

В даний час ЧАЕС повністю відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станція знеструмлена. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.

Окупанти відмовилися надати доступ до станції українським ремонтникам. Туди ж, за вказівкою Олександра Лукашенка, зайшли "білоруські фахівці". Серед них під виглядом атомників заходять російські диверсанти для організації теракту.

Водночас, протягом останніх днів російські війська завдали ударів по Запорізькій АЕС та Харківському фізико-технічному інституту, де знаходиться експериментальний ядерний реактор.

Задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові "докази" на підтвердження своєї версії. Зокрема, в районі аеропорту Антонов у Гостомелі помічені російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує ймовірність, що вони видаватимуться за вбитих диверсантів у зоні ЧАЕС.

"Тобто, не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України. Зараз і Україна, і світ, і сама росія розуміють, що заяви про причетність України до створення ядерної небезпеки — лише постановка за бездарним сценарієм. Незважаючи на це, подібні дії путіна матимуть катастрофічні наслідки для всього світу", — повідомляють у Міноборони.

Нагадаємо, що окупанти росії захопили Чорнобильську атомну станцію 24 лютого. Війська РФ просувалися до об’єкта через зону відчуження, де пізніше, вздовж можливих напрямів їхнього просування було зафіксовано підвищений рівень радіаційного забруднення.

9 березня внаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання. Пізніше ЧАЕС підключили до резервних дизельних генераторів, вони забезпечать живлення протягом 48 годин.