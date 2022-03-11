Полонені росіяни в Україні зізналися, які вказівки їм давали командири (відео)

Одного з окупантів вдалося поміняти на українського військового, який потрапив у полон.

З кожним днем все більше російських окупантів потрапляють або здаються у полон українським військовим — попередньо, таких осіб в Україні налічується близько 2000. Більше сотні з них було взято у Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у власному Telegram-каналі.

За його словами, 104 полонених російських окупанти перебували на території Сумщині станом на 11 березня, однак 30 з них було передано до Полтавської області. Одного з окупантів вдалося поміняти на українського захисника, який потрапив у полон.

До речі, під час допитів полонені зізналися у тому, що вони строковики. Один із російських солдатів (2002 року народження) повідомив, що за них керівництво заднім числом підписало контракт. На територію України вони потрапили у проміжку з 24 по 26 лютого.

Поки частина стверджує, що вони зайшли на військові навчання в Україну і ні в кого не стріляли, один з полонених зізнався, що їх рота зайшла на територію нашої держави, щоб зібрати пошкоджену російську техніку. І всі солдати знали, що вони входять на територію іншої держави ще у перші години після перетину кордону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки російських солдатів за 16 днів війни в Україні здалися у полон самостійно.