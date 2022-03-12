У Василькові під Києвом нові вибухи та пожежа: деталі і відео

Інформації про жертв поки що немає

Вранці у суботу, 12 березня, у Василькові Київської області, який російські військові вже намагалися захопити на початку війни, пролунали вибухи і палає нафтобаза.

Цю інформацію підтвердив голова Київської ОДА Олексій Кулеба, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, що люди чули кілька потужних вибухів, після чого знову спалахнула нафтобаза, — раніше потужна пожежа вже була після ракетного удару в ніч на 27 лютого.

За даними поліції, скинули щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому, внаслідок чого було пошкоджено склад з боєприпасами. Поки що деталей про масштаби пошкоджень та постраждалих немає.

Також сьогодні вранці вибухи чули Суми, Дніпро, Кропивницький.

Зауважимо, що Васильків знаходиться за кілька десятків кілометрів від Києва з боку південного заходу. Російські військові почали атакувати його на другий день війни, 25 лютого, ворог зміг проникнути на територію аеродрому, влаштував бої, ракетні обстріли та висаджував десант у місті, проте українці змогли відбити атаку.

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