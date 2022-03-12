Зеленський розповів про долю мера Мелітополя: "Ми таке лише у кіно бачили"

Загарбники викрали мера Мелітополя напередодні.

У суботу, 12 березня, на 17-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський пролив світло на ситуацію з мером Мелітополя Іваном Федоровим, якого 11 березня викрали російські окупанти.

Зеленський розповів про долю міського голови у коментарі для іноземних ЗМІ, передає РБК-Україна.

"Вони забрали мера Мелітополя, є відео, причому вони цього навіть не соромляться, — викрали. І сьогодні 2 тисячі городян вийшли на вулицю, попри те, що місто було окуповане ЗС РФ — городяни знали конкретно, показували, де воно знаходиться! Його катують за те, що він не хоче сказати, що радий бачити російську владу. Їм потрібне відео! Ми таке лише у кіно бачили", — заявив Зеленський.

Зеленський звернувся до лідерів країн Заходу, щоб ті зателефонували кривавому диктатору володимиру путіну і попросили відпустити мера. При цьому президент України зазначив, що він не має зв’язку з кремлем.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти висунули меру Мелітополя шалені обвинувачення. У суботу жителі міста вийшли на мітинг на підтримку міського голови.

Нагадаємо, 12 березня Зеленський вперше озвучив цифру втрат української армії у війні з російськими окупантами.