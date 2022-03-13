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"Не пробачимо і не забудемо!": на Київщині у братській могилі поховали 67 убитих цивільних (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Братська могила у Бучі Новина оновлена 13 березня 2022, 00:04
Братська могила у Бучі

У Бучі наочно показали наслідки російської "спеціальної операції".

У суботу, 12 березня, на 17-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Бучі (Київська область) на території церкви в братській могилі поховали тіла 67 цивільних осіб — жертв російських окупантів.

Про це повідомляє Бучанська міська рада на офіційній сторінці у Facebook.

За інформацією джерела, у місті поблизу церкви було поховано 67 цивільних осіб, тіла деяких навіть не розпізнали.

"Це Київщина! Місто Буча! Жах, який сьогодні є реальністю! 67 цивільних людей поховали на території церкви в місті Буча. Декого навіть не ідентифікували! Ось це і є вся "спеціальна операція" по знищенню українців! Не пробачимо і не забудемо!", — повідомили у Бучанській міській раді.

Буча під Києвом майже від початку війни страждає від рук окупантів. З міста проходить евакуація мирних мешканців.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов назвав наступну ціль кривавого диктатора володимира путіна після України. Нагадаємо, 11 березня російські окупанти пішли на жахливий злочин, обстрілявши дітей та жінок під час евакуації.

Теги:
#Україна #Росія #Буча #Війна з Росією
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