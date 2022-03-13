Окупанти обстріляли евакуаційний потяг на Донбасі: загинула провідниця

Внаслідок обстрілу загинула провідниця, ще одна була поранена.

На вісімнадцятий день війни російські окупанти продовжують убивати мирне населення України.

Так, у ніч із 12 на 13 березня поблизу ст. Брюсин на Донеччині під обстріл рашистів потрапив пасажирський потяг.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", поїзд прямував для здійснення евакуаційного рейсу до Лиману, щоб забрати жителів Луганської та Донецької областей, які опинилися у зоні запеклих бойових дій.

Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього потяга загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні міста Слов'янськ, де наразі їй надається допомога.

"Це жахливий удар по тих, хто щодня рятує цивільних українців і проклав "дорогу життя" для вже понад 2 млн врятованих", — сказано в повідомленні.

В УЗ заявили, що докладають усіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду пошкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які чекали на порятунок на вокзалі Лиману.

Нагадаємо, в неділю вранці, 13 березня, окупанти завдали авіаудару в районі Яворівського полігону Львівської області. Крім того, знову обстріляли аеропорт у Івано-Франківську.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, у росії настільки великі втрати у війні, що кривавому диктатору путіну довелося зважитися на стягування резервів морської піхоти з віддалених регіонів.