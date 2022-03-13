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Авіаудар по Миколаєву: стала відома кількість загиблих мирних жителів (фото)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Наслідки обстрілів у Миколаєві Новина оновлена 13 березня 2022, 12:21
Наслідки обстрілів у Миколаєві

Рашисти завдали чергових авіаударів по місту.

Внаслідок ворожих обстрілів по Миколаєву 13 березня загинуло 9 людей.

Про це повідомив у Telegram-каналі голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Мр*зі!!!!!! 9 людей загинуло внаслідок бомбардування му**ками. Миколаїв", — написав він.

Як повідомляють у поліції, ворожий військовий літак завдав авіаудару в обласному центрі, внаслідок чого руйнування зазнали будівлі одного з цехів заводу. Виникла пожежа.

У м. Баштанка авіаобстріл здійснено по житлових будинках. Кількість постраждалих встановлюється. Також відомо, що люди загинули на проспекті Героїв України у районі зупинки Ательє.

Наслідки ворожих бомбардувань
Наслідки ворожих бомбардувань
Окупанти розбомбили державне підприємство
Окупанти розбомбили державне підприємство
Росіяни атакували центр Миколаєва
Росіяни атакували центр Миколаєва
Загинуло 9 людей
Загинуло 9 людей
Багато поранених
Багато поранених
Люди загинули на проспекті Героїв України та в районі зупинки Ательє
Люди загинули на проспекті Героїв України та в районі зупинки Ательє

Нагадаємо, Миколаївська область зазнає ворожих обстрілів вже кілька днів.

Окрім південних областей, російські війська також обстрілюють західні. 13 березня внаслідок ракетного обстрілу Яворівського полігону загинуло дев’ятеро людей, ще 57 отримали різноманітні поранення.

Крім того, вранці 13 березня рашисти атакували і Чернігівщину — через авіаудар було зруйновано дев’ятиповерхівку, в якій залишалися люди.

Теги:
#Миколаїв #Росія #Віталій Кім
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