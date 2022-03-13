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Мелітопольська міськрада просить Президента вжити всіх заходів для визволення Івана Федорова та покарання зрадників із Опоблоку

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Мелітопольська міськрада просить Президента вжити всіх заходів для визволення Івана Федорова та покарання зрадників із Опоблоку Новина оновлена 13 березня 2022, 13:12

Депутати Мелітопольської міської ради провели екстрене засідання, на якому ухвалили звернення до Президента України з проханням вжити необхідних заходів для звільнення мера Херсона Івана Федорова та закликали покарати зрадників із "Опозиційного блоку". ". Документ опублікував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в Telegram.

Депутати заявили, що Мелітополь знаходиться під тимчасовою окупацією з боку російської федерації з 26 лютого, але місцеві жителі щодня виходять на протести, доводячи, що місто було і є територією України.

Також депутати повідомили про викрадення російськими окупантами мера Мелітополя Івана Федорова, депутата Запорізької ОР Лейли Ібрагімової та місцевої громадської діячки Ольги Гайсумової.

Крім того, окупанти незаконно оголосили виконуючою обов'язків міського голови депутатку "Опозиційного блоку" Галину Данильченко.

Своїм зверненням депутати Мелітопольської міської ради закликають НАТО закрити небо над Україною, а президента України — вжити всіх необхідних заходів для звільнення мера міста Івана Федорова.

Також вони закликають генпрокурора Ірину Венедіктову розпочати розслідування щодо депутатів "Опозиційного блоку" за статтею "Державна зрада".

"Мелітополь є і буде українським! Іване Федоров, тримайся! Ми з тобою!" – відреагував на рішення депутатів Тимошенко.

Теги:
#Війна #Мелітополь #Іван Федоров
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