У захоплених Херсоні та Бердянську жителі вийшли на мирні акції (фото, відео)

Городяни пройшлися ходою центральними вулицями міст

Тисячі жителів захоплених Херсона та Бердянська вийшли на мітинг у неділю, 13 березня, щоб у черговий раз дати російським окупантам зрозуміти, що їм тут не раді. Місцеве населення продовжує масово заповнювати вулиці, не даючи спуску рашистам, попри присутність у місті озброєних російських окупантів та їхні погрози.

Так, у тимчасово окупованому Херсоні триває мітинг на майдані Свободи. Люди кричать "Херсон – це Україна!"

Щодня у Бердянську місцеві жителі виходять на мирні проукраїнські акції, попри те, що окупанти загрожують бердянцям через участь у мітингах. Люди вийшли із Державними прапорами, вигукуючи гасло "Бердянськ — це Україна!".

Раніше "Телеграф" писав як мешканці тимчасово окупованого Мелітополя виходять на мітинги за Україну.

Тим часом президент України Володимир Зеленський розповів, яка доля чекає на тих, хто спробує створювати незаконні квазідержавні формування на території незалежної України. Нагадаємо, що на Херсонщині, обласний центр якої знаходиться в облозі окупантів, готують референдум про створення так званої "ХНР".