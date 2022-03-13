Рус

В Ірпені рашисти вбили журналіста New York Times

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
962
Загинув Брент Ренауд Новина оновлена 13 березня 2022, 15:23
Загинув Брент Ренауд

Окупанти розстріляли 51-річного громадянина США Брента Ренауда

В Ірпені Київської області, який частково оточений окупантами, у неділю, 13 березня, розстріляли 51-річного кореспондента New York Times громадянина США Брента Ренауда.

Про це повідомляє начальник поліції Київської області Андрій Нєбітов.

"Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора", — пише Нєбітов.

Крім того, поліціянт Олександр Бугай з місця розстрілу розповів, що, крім загиблого 51-річного Брента, поранення отримали ще двоє кореспондентів. Поранених уже доправили до столичної лікарні. Стан здоров’я журналістів поки що залишається невідомим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український спецназ в Ірпені "зачистив" групу рашистів і показав на фото їхнє екіпірування — все виглядає заношеним і морально застарілим.

Варто зауважити, що окупанти пішли в атаку на Ірпінь ще в перші дні війни — це місто-супутник Києва, і через нього вони хотіли підібратися до столиці. Після цього село багато обстрілювали.

Раніше "Телеграф" показував відео з евакуаційного автобуса з Ірпеня, пасажири якого передавали "привіт" кривавому диктатору путіну з побажаннями смерті для нього.

Теги:
#Журналісти #The New York Times #Ірпінь #Смерті
Захоплений у Роменському районі російський танк
В регіонах
"Вороги горіли, як у пеклі": окупанти на Сумщині зазнають втрат, здаються в полон і воюють між собою
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Захоплений у Роменському районі російський танк
"Вороги горіли, як у пеклі": окупанти на Сумщині зазнають втрат, здаються в полон і воюють між собою
Дата публікації
Категорія
Росіяни втратили майже дві сотні літаків та вертольотів
Літаки, вертольоти та безпілотник: росіяни за день втратили вісім одиниць цінної техніки
Дата публікації
Категорія
Погрози отримали представники McDonald's, IBM та KFC.
росія погрожує компаніям, які вирішили піти з її ринку через напад на Україну
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу російськими військами українських міст
Посилять санкції: Макрон і Байден обговорили протидію росії та допомогу Україні
Дата публікації
Категорія
Україна вже 19 днів протистоїть армії окупанта
Війна — день 19: рашисти продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю