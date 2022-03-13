В Ірпені рашисти вбили журналіста New York Times

Окупанти розстріляли 51-річного громадянина США Брента Ренауда

В Ірпені Київської області, який частково оточений окупантами, у неділю, 13 березня, розстріляли 51-річного кореспондента New York Times громадянина США Брента Ренауда.

Про це повідомляє начальник поліції Київської області Андрій Нєбітов.

"Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора", — пише Нєбітов.

Крім того, поліціянт Олександр Бугай з місця розстрілу розповів, що, крім загиблого 51-річного Брента, поранення отримали ще двоє кореспондентів. Поранених уже доправили до столичної лікарні. Стан здоров’я журналістів поки що залишається невідомим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український спецназ в Ірпені "зачистив" групу рашистів і показав на фото їхнє екіпірування — все виглядає заношеним і морально застарілим.

Варто зауважити, що окупанти пішли в атаку на Ірпінь ще в перші дні війни — це місто-супутник Києва, і через нього вони хотіли підібратися до столиці. Після цього село багато обстрілювали.

Раніше "Телеграф" показував відео з евакуаційного автобуса з Ірпеня, пасажири якого передавали "привіт" кривавому диктатору путіну з побажаннями смерті для нього.