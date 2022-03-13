У Херсоні українці просто в очі називають до зубів озброєних окупантів убивцями (відео)

Херсон виступає проти російських загарбників.

У неділю, 13 березня, на 18-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в тимчасово окупованому Херсоні відбуваються акції протесту проти російської окупації. Місцеві жителі безстрашно женуть озброєних загарбників зі свого міста.

Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко на своєму telegram-каналі.

На кадрах мешканці міста в єдиному пориві скандують: "Херсон – це Україна". Якоїсь миті чоловік за кадром починає називати до зубів озброєних загарбників "вбивцями".

"Беззбройні мешканці Херсону, під дулами автоматів, прямо в очі називають окупантів вбивцями і вимагають залишити місто", — говорить повідомлення під відео.

Нагадаємо, у ході протестів проти російської окупації 13 березня у Херсоні рашисти відкрили стрілянину. Також повідомляється, що коли місцеві жителі дізналися про зйомку чергового пропагандистського кіно для російського ТБ, всі вирішили пройти туди ходою і додати жовто-блакитних фарб у картинку.

Раніше повідомлялося, що під Києвом російські окупанти вбили іноземного журналіста.