На Запоріжжя вже не підуть: українська арта рознесла 200 машин окупантів під Мелітополем

Окупанти збирали техніку у селі Василівка протягом кількох днів.

Українські військові на завершення 18-го дня протистояння російським окупантам вщент рознесли колону з 200 одиниць військової техніки росіян, яку вони збирали під Мелітополем.

Радісну звістку повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у власному Telegram-каналі.

Він зазначив, що українська артилерія знищила колону ворогів неподалік Мелітополя — під Василівкою Запорізької області — туди окупанти стягнули близько 200 машин.

"І ворожий штаб із начальством під Мелітополем, над яким мучилися два дні, теж рознесли", — зазначив Геращенко.

Інформацію про це підтвердив також голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Він зазначив, що окупантів під Мелітополем повністю розбили і взяли в оточення, а також додав, що це найкращий подарунок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у тимчасово окупованому Мелітополі кадировці напередодні викрали мера міста Івана Федорова. А 12 березня місцевий депутат від "Опозиційного блоку" Галина Данильченко оголосила себе "в.о міського голови" та закликала місцевих жителів співпрацювати із загарбниками, після чого подякувала голові Чечні рамзану кадирову за "гуманітарну допомогу". Попри це, численні городяни продовжили виходити на вулиці з прапорами України та вимагали повернути законного мера на його робоче місце.