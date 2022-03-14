Окупанти завдали авіаудару по Рівненщині: що відомо
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Пошкоджено місцеву телевізійну вежу.
У понеділок, 14 березня, на 19 день повномасштабного вторгнення росії в Україну окупанти атакували Рівненську область.
Внаслідок ворожого авіаудару було пошкоджено телевізійну вежу.
Про це повідоми вголова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Facebook.
"Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з’ясовуються", — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що 13 березня в результаті ракетного обстрілу Яворівського полігону, який є Міжнародним центром миротворчості та безпеки у Львівській області, загинуло 35 людей. Зруйновано місцеву інфраструктуру, понад 100 людей отримали поранення. Пізніше стало відомо, звідки саме окупанти випускали ракети.
У США зазначили, що окупанти атакували полігон у Львівській області через розчарування кривавого диктатора володимира путіна ходом війни в нашій країні.
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