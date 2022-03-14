Окупанти завдали авіаудару по Рівненщині: що відомо

Пошкоджено місцеву телевізійну вежу.

У понеділок, 14 березня, на 19 день повномасштабного вторгнення росії в Україну окупанти атакували Рівненську область.

Внаслідок ворожого авіаудару було пошкоджено телевізійну вежу.

Про це повідоми вголова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Facebook.

"Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з’ясовуються", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 13 березня в результаті ракетного обстрілу Яворівського полігону, який є Міжнародним центром миротворчості та безпеки у Львівській області, загинуло 35 людей. Зруйновано місцеву інфраструктуру, понад 100 людей отримали поранення. Пізніше стало відомо, звідки саме окупанти випускали ракети.

У США зазначили, що окупанти атакували полігон у Львівській області через розчарування кривавого диктатора володимира путіна ходом війни в нашій країні.