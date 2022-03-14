На Житомирщині окупанти ракетним ударом знищили сім будівель: є постраждалі (фото)

Російські окупанти продовжують бомбардувати Житомирську область.

У понеділок, 14 березня, на 19 день повномасштабного вторгнення росії в Україну ворожі війська продовжують обстрілювати мирне населення нашої країни.

Так, у ніч на 14 березня російські окупанти завдали ракетного удару по населеному пункту Ставище на Житомирщині.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"14 березня о 02:40 у смт Ставищі Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративних будівлях постраждало 4 особи", — сказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок удару знищено сім будівель. Рятувальники проводять пошукову операцію. Від ДСНС у ній задіяно 12 осіб та 2 одиниці спецтехніки.

Внаслідок ракетного удару знищено сім будівель

Зазначимо, що вранці 14 березня внаслідок авіаудару на Рівненщині пошкоджено місцеву телевізійну вежу.

Крім того, ворожий артилерійський снаряд потрапив до дев’ятиповерхового житлового будинку в Оболонському районі Києва. Внаслідок чого загинули двоє людей.

13 березня внаслідок ракетного обстрілу Яворівського полігону у Львівській області загинуло 35 людей.