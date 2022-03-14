На Житомирщині окупанти ракетним ударом знищили сім будівель: є постраждалі (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1080
Російські окупанти продовжують бомбардувати Житомирську область.
У понеділок, 14 березня, на 19 день повномасштабного вторгнення росії в Україну ворожі війська продовжують обстрілювати мирне населення нашої країни.
Так, у ніч на 14 березня російські окупанти завдали ракетного удару по населеному пункту Ставище на Житомирщині.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"14 березня о 02:40 у смт Ставищі Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративних будівлях постраждало 4 особи", — сказано в повідомленні.
За попередньою інформацією, внаслідок удару знищено сім будівель. Рятувальники проводять пошукову операцію. Від ДСНС у ній задіяно 12 осіб та 2 одиниці спецтехніки.
Зазначимо, що вранці 14 березня внаслідок авіаудару на Рівненщині пошкоджено місцеву телевізійну вежу.
Крім того, ворожий артилерійський снаряд потрапив до дев’ятиповерхового житлового будинку в Оболонському районі Києва. Внаслідок чого загинули двоє людей.
13 березня внаслідок ракетного обстрілу Яворівського полігону у Львівській області загинуло 35 людей.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-