Погрози та вимоги з’явитися на допит: чому бойовики ДНР тероризують лікаря з Маріуполя

Правда коле очі окупантам

Маріупольський хірург Тимур Чумарін став однією з цілей для допиту російських бойовиків із "ДНР". Все тому, що він наважився відкрити світові правду про страшний результат бомбардування міського пологового будинку — смерть породіллі та її новонародженого малюка.

Про погрози, що надходять лікарю, розповів журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, "бажання поговорити" з Чумаріним висловив бойовик Олександр Кофман, якого терористи називають "головою громадської палати "ДНР". Як виявилося, одна з перших врятованих жінок не змогла вижити.

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Вона отримала серйозні травми тазу та стегна, також у неї був пошкоджений живіт, що, ймовірно, і спричинило втрату дитини. Малюка дістали через "кесарів розтин", проте малюк вже був мертвий. Жінку ж після непритомності намагалися реанімувати ще півгодини, проте це не дало результатів.

Правду про стан загиблої жінки таки відкрив хірург Тимур Чумарін.

Тимур Чумарін

"Російська пропаганда продовжує брехати, що цей обстріл фейковий, фотографії постановочні, і насправді в пологовому будинку ніхто не загинув. Тих, хто розповідає правду про військові злочини Росії в Маріуполі, залякують і загрожують знайти, — написав Денис Казанський. — Просто усвідомте глибину днища, на якому копошаться ці моральні виродки. Керівництво рф і співробітників російської окупаційної адміністрації поза всяким сумнівом не можна вважати людьми".

Пост бойовика "ДНР" у Телеграмі

Нагадаємо, що станом на 14 березня в Україні за час війни загинуло 90 дітей, ще понад сотню отримали різні поранення. При цьому російській армії дозволили стріляти на поразку по цивільних, включаючи неповнолітніх.