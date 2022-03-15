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ЗСУ вигнали окупантів із Миколаївщини: з’явилося відео втечі

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Віталій Кім розповів про успіхи ЗСУ під Миколаєвом Новина оновлена 15 березня 2022, 17:09
Віталій Кім розповів про успіхи ЗСУ під Миколаєвом

Бронетехніка ворога їде назад туди, звідки приїхала

У Миколаївській області, де проходить один із фронтів наступу російських військових, окупантам так дали здачі, що вони почали тікати назад у бік анексованого Криму.

Про це на своєму каналі у Телеграм розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, повідомляє "Телеграф".

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За словами Кіма, ЗСУ відпрацювали контратаку проти окупантів і зараз зачищають територію від залишків росіян. І відпрацювали так добре, що в Чорнобаївці, яка знаходиться на околиці Херсона і тимчасово підконтрольна окупантам, уже помітили повернення військової техніки росії з боку Миколаєва, — вона їде назад туди, звідки раніше приїхала.

Кім підтвердив, що росіяни біжать через тимчасово підконтрольний Херсон у бік Криму.

Судячи з онлайн-карти бойових дій, крім того відсіч ворогові дали трасою Р06 від околиць Миколаєва до Нової Одеси.

Карта бойових дій Миколаїв 15.03.2022
Карта бойових дій Миколаїв 15.03.2022

Як повідомляв "Телеграф", минулої ночі українські військові також змогли дещо "посунути" російських військових у районі обложеного Маріуполя, — саме навколо нього зараз точаться гарячі бої.

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