ЗСУ вигнали окупантів із Миколаївщини: з’явилося відео втечі
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Бронетехніка ворога їде назад туди, звідки приїхала
У Миколаївській області, де проходить один із фронтів наступу російських військових, окупантам так дали здачі, що вони почали тікати назад у бік анексованого Криму.
Про це на своєму каналі у Телеграм розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, повідомляє "Телеграф".
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За словами Кіма, ЗСУ відпрацювали контратаку проти окупантів і зараз зачищають територію від залишків росіян. І відпрацювали так добре, що в Чорнобаївці, яка знаходиться на околиці Херсона і тимчасово підконтрольна окупантам, уже помітили повернення військової техніки росії з боку Миколаєва, — вона їде назад туди, звідки раніше приїхала.
Кім підтвердив, що росіяни біжать через тимчасово підконтрольний Херсон у бік Криму.
Судячи з онлайн-карти бойових дій, крім того відсіч ворогові дали трасою Р06 від околиць Миколаєва до Нової Одеси.
Як повідомляв "Телеграф", минулої ночі українські військові також змогли дещо "посунути" російських військових у районі обложеного Маріуполя, — саме навколо нього зараз точаться гарячі бої.