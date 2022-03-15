Загроза другої Фукусіми: як живе Славутич, заблокований поряд із захопленою росіянами ЧАЕС

Мешканці Славутича вже 20 днів не бачили рідних, яких окупанти взяли в полон на атомній станції

Місто Славутич, яке поряд із захопленою російськими загарбниками Чорнобильською АЕС, опинилося на грані гуманітарної кризи. Навкруги населеного пункту – російські військові та ворожа техніка. А співробітників АЕС, які тут мешкають, росіяни тримають у заручниках з початку повномасштабного вторгнення. Детальніше про ситуацію та ризики, які існують через захоплення зони відчуження, "Телеграфу" розповів міський голова Славутича Юрій Фомічев.

Славутич, над яким майорить український прапор, наразі опинився у певному кільці: навколо багато російських військових і техніки, тимчасово окупована ЧАЕС, а зовсім поруч точаться бої на Чернігівщині. Деякі з мешканців намагаються виїхати, але це дуже ризиковано через невпинні обстріли навкруги.

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Протягом п’яти діб у місті не було електрики. Лінію, яка живить Чорнобильську АЕС і зокрема Славутич, пошкоджували декілька разів. Днями живлення на ЧАЕС і у Славутичі вкотре вдалося відновити силами "Укренерго". Крім того, в Славутичі немає газу, тож без електрики місцевим довелося готувати їжу на вогнищах.

"Дякую нашим комунальникам, яких я тепер називаю богами, за те, що вдалося утримати воду й опалення. Та вже спалили все, що було в резервах, і зараз із цим проблема. Складно й з харчами, бо завіз відсутній вже третій тиждень. Ми відрізані, жодної логістики до нас немає, десь тропами пробираються волонтери, але в дуже обмеженій кількості. Всі супермаркети пусті вщент, не працюють, немає що продавати – голі полички", — описує обстановку в Славутичі мер.

Актуальна на 15 березня мапа. Джерело: DeepState

Фомічев додає, що з відновленням електрики налагодили випікання хлібу. Крім того, допомогти місту намагаються українці з населених пунктів поблизу.

"Навколишні села рятують Славутич, не дають місту померти з голоду, люди привозять молоко, картоплю… Але 20 тисяч населення прокормити навколишніми селами неможливо. З кожним днем запасів все менше, а ризики — більші, люди втомлені, емоції дуже негативні", — зазначив міський голова

Чим загрожує захоплення Чорнобильської зони

Слід пам’ятати, що чимало мешканців Славутича – працівники Чорнобильської АЕС. Так, з першого дня вторгнення ЧАЕС захоплена окупантами. Більше 300 людей, за даними Фомічева, опинилися у заручниках, причому понад 100 з них – співробітники станції та допоміжний персонал. Люди, які мали відпрацювати 12 годин, працюють третій тиждень. Мер каже, що працівники дають один одному відпочити, але всі дуже виснажені, концентрації, яка потрібна для складної робити, вже практично немає.

"На території АЕС є нестабільні конструкції четвертого енергоблоку. Якщо вони заваляться, то виникає ймовірність викиду великої кількості радіації в повітря. Техніка, яка йде через Чорнобиль, створює вібрацію – і ми переживаємо через це. На своїх колесах техніка окупантів постійно вивозить радіоактивний пил в напрямку Києва. Умови зони відчуження – специфічні, які треба розуміти. Ризики не тільки в тому, що там є Чорнобильська АЕС із ядерним паливом, а й тому, що сама зона несе загрозу, якщо через неї починається великий рух", — пояснив Фомічев.

За словами мера, у Славутичі вже знайшлися фахівці, які готові поїхати на АЕС замість заручників.

"Якщо, не дай Господи, зупиниться система охолодження ядерного палива – ми щонайменше отримаємо другу Фукусіму, а ще гірше, певно, якийсь вибух. Просимо світове співтовариство звернути увагу на ці загрози й закликаємо про допомогу. Розуміємо, що це має бути світовий тиск. Треба дати "зелений" коридор на заміну персоналу з Чорнобильської зони", — наголосив Фомічев.

Міський голова додав, що під загрозою радіоактивного впливу опинилися й безпосередньо російські військові, які прийшли в Чорнобильську зону. Так, окупанти не усвідомлюють майбутніх ризиків для їхнього здоров’я, адже не вимірюють дози радіації, які отримують вже протягом 20 днів повномасштабної війни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не краща ситуація з Запорізькою АЕС, де вже виникала пожежа. Якщо окупанти доведуть до вибуху енергоблоку цієї атомної електростанції, то катастрофа, за оцінками експертів, перевищить Чорнобильську в 10 разів.