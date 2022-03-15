ЗСУ задали жару на Луганщині: росіяни втратили багато людей та техніки (фото, відео)

Такі втрати мають серйозно підкосити бойовий дух росіян.

У вівторок, 15 березня, на 20-й день війни проти України російські військові втратили багато особового складу та військової техніки в Луганській області.

Фото та відео з місця подій діляться Збройні сили України, повідомляє "Телеграф".

Найцікавіші та оперативні новини тільки на нашому каналі у Телеграм

Спочатку досягненнями похвалилися бійці 24-ї ОМБр, — за їхніми словами, піхотинці та артилеристи знищили одразу три танки Т-72, БМП-3 та весь особовий склад бригади окупантів.

Фото з місця подій вражають:

Російські танки та БМП знищили у Луганській області 15.03.2022

Пізніше командування Десантно-штурмових військ ЗСУ показало своє відео з Луганської області, на якому видно розбиту та кинуту військову техніку противника, стрілянину по його укріпленням та наслідки боїв:

Нагадаємо, раніше військовослужбовцям вдалося досягти великого прогресу в Миколаївській області, — росіяни, які вижили, так злякалися ЗСУ, що самі втекли через Херсон назад у бік Криму.