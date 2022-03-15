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ЗСУ задали жару на Луганщині: росіяни втратили багато людей та техніки (фото, відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Не пощастило сьогодні окупантам у Луганській області Новина оновлена 15 березня 2022, 18:08
Не пощастило сьогодні окупантам у Луганській області

Такі втрати мають серйозно підкосити бойовий дух росіян.

У вівторок, 15 березня, на 20-й день війни проти України російські військові втратили багато особового складу та військової техніки в Луганській області.

Фото та відео з місця подій діляться Збройні сили України, повідомляє "Телеграф".

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Спочатку досягненнями похвалилися бійці 24-ї ОМБр, — за їхніми словами, піхотинці та артилеристи знищили одразу три танки Т-72, БМП-3 та весь особовий склад бригади окупантів.

Фото з місця подій вражають:

Російські танки та БМП знищили у Луганській області 15.03.2022
Російські танки та БМП знищили у Луганській області 15.03.2022

Пізніше командування Десантно-штурмових військ ЗСУ показало своє відео з Луганської області, на якому видно розбиту та кинуту військову техніку противника, стрілянину по його укріпленням та наслідки боїв:

Нагадаємо, раніше військовослужбовцям вдалося досягти великого прогресу в Миколаївській області, — росіяни, які вижили, так злякалися ЗСУ, що самі втекли через Херсон назад у бік Криму.

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#Луганська область
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