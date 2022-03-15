Залізні герої: В Укрзалізниці розповіли про поїздну бригаду, яка евакуювала вже понад 15 000 людей

Поїздна бригада Олександра Бесараба, що складається з 19 провідників та електромеханіка, вийшла в рейс напередодні початку війни і відтоді безупинно здійснює евакуацію мирних жителів із гарячих точок. На їхньому рахунку вже понад 15 000 врятованих мирних українців. Про їхню роботу у воєнних умовах у Facebook розповіла пресслужба Укрзалізниці.

"Війна застала їх в дорозі — і це змінило все. Сьогодні — рівно три тижні безперервного курсування бригади країною, в тому числі — на евакуаційних рейсах. І вони продовжують працювати без вихідних: бригада вже перевезла на захід України понад 15 000 пасажирів, в тому числі — евакуйованих до Кривого Рогу з Херсона та Миколаєва, і ця кількість збільшується з кожним днем", — пише УЗ.

У дорозі членам бригади доводиться, разом зі своїми безпосередніми обов'язками, виконувати також функції психологів та медиків, надаючи першу допомогу.

"Вони давно не бачили своїх рідних, не мають змоги захистити їх вдома. 4 години сну в кращому випадку та їжа від волонтерів на станціях прямування поїзда (навіть нею вони діляться з пасажирами!) — ось все, на що вони можуть розраховувати", — продовжили в УЗ.

При цьому від залізничників жодного разу не пролунали слова відчаю чи скарги на втому.

"Ми дякуємо всім нашим колегам за стійкість перед обличчям загрози, за готовність щоденно ризикувати заради порятунку життів українських громадян. Кількість бомб, що скидає російська армія на наші міста, має межі. Наша вдячність за героїзм в надскладних обставинах — безмежна", — зазначили в Укрзалізниці.