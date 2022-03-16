Відправили за кораблем: ЗСУ ефектно знищили колону росіян на Київщині (відео)

Росіяни згоріли разом із своєю технікою

На Київщині, де досі зосереджено багато окупантів, українські військовослужбовці рознесли колону російської військової техніки.

Яскравим відео ліквідації супротивника вранці 16 березня поділилися на сторінці Генерального штабу ЗСУ, повідомляє "Телеграф".

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Зазначається, що ролик було знято десь у Київській області. Щоб не видавати противнику позицій, точне місце та час зйомки замовчуються.

Українські військові влаштували близько десяти потужних вибухів, внаслідок чого вся колона просто згоріла.

"Поспішають за своїм кораблем", — пожартували в Генштабі.

Варто зауважити, що такий ролик дуже надихнув українців:

"Смерть ворогам", "Благословення", "На таке можна дивитися вічно", "Допоможи господи зупинити і вигнати це страшне зло з нашою рідною богом цієї землі", "Дякуємо вам!" "Бережіть себе і Україну", "Бодьорить, як ранкова кава", "Аж серце співає", — серед іншого серед іншого пишуть у мережі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше ефектними фото та відео знищення росіян поділилися військові з Луганської області.